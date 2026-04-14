Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Verfassungswidrige Kennzeichen an Busbahnhof festgestellt - Polizei sucht Zeugen

Dingelstädt (ots)

Am Dienstag wurden in der Poststraße durch Mitarbeiter der Ordnungsbehörde mehrere Schmierereien in den Maßen von 20cm x 10cm und 18cm x 8cm festgestellt. Diese wurden mit gelben Stiften an Holzbalken eines Unterstandes aufgebracht. Neben Abkürzen und numerisch verschlüsselten Aussagen wurde auch ein Hakenkreuz in der Größe von 6cm x 6cm festgestellt. Entsprechende anzeigen wegen Sachbeschädigung und dem Verwenden verfassungswidriger Symbole wurde eingeleitet.

Beamte der Polizeiinspektion Eichsfeld suchen Zeugen, die Hinweise zu den Tätern und der Tat geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Heilbad Heiligenstadt unter der Telefonnummer 0361/5743 67 100 zu melden.

Aktenzeichen: 0091646

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