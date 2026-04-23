Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Öffentlichkeitsfahndung nach 15-jährigem Mädchen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Seit Sonntag, den 19. April 2026 wird ein 15-jähriges Mädchen aus Meckesheim vermisst. Zuletzt gesehen wurde sie am Sonntag gegen 18 Uhr. Hinwendungsorte sind nicht bekannt. Die bisherigen Fahndungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten.

Die Vermisste wird wie folgt beschrieben:

- dunkelbraune, schulterlange Haare - ca. 158 cm groß - ca. 45 kg schwer - Nasen-Piercing rechts - Sie soll mit einem schwarzen Strickpullover bekleidet sein.

Ein Lichtbild der 15-Jährigen kann unter folgendem Link abgerufen werden: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/heidelberg-vermisstenfahndung-3/

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten mitteilen können, werden gebeten, sich über das kriminalpolizeiliche Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden. Darüber hinaus nimmt auch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen.

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