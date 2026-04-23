Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ausparken Unfall verursacht und geflüchtet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Ein noch unbekannter Autofahrer beschädigte am Mittwoch gegen 17:50 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße beim Ausparken ein am Fahrbahnrand abgestelltes Auto und flüchtete anschließend. Zeugen beobachteten den Unbekannten dabei, wie er mit einem schwarzen Audi aus der Parklücke fuhr und hierbei das linke Heck eines geparkten Skoda streifte. Der entstandene Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. Der Unfallverursacher soll etwa 30 Jahre alt gewesen sein, hatte schwarze, kurze Haare sowie einen Bart. Auch einen Teil des Kennzeichens konnte sich der Zeuge merken. An dem Audi waren Nummernschilder mit Mosbacher Kennung (MOS) angebracht.

Das Polizeirevier Eberbach sucht nun nach Zeugen, welche Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 zu melden.

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