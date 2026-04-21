Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 51-Jähriger verbringt Nacht in der Zelle

Kaiserslautern (ots)

Weil er sich nicht an polizeiliche Anordnungen hielt, hat ein Mann die Nacht zu Dienstag im Gewahrsam verbracht. Der 51-Jährige war bereits bei einer Kontrolle am Montagnachmittag in der Zollamtstraße aufgefallen. Hier hatten Einsatzkräfte kurz nach 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarktes eine Personengruppe kontrolliert, weil diese dort große Mengen an Alkohol konsumierte, lautstark herumjohlte und die Umgebung vermüllte. Allen Beteiligten sowie dem 51-Jährigen wurden Platzverweise für die gesamte Zollamtstraße bis zum nächsten Morgen erteilt. Der Bereich der Anordnung wurde auf den Bahnhofsvorplatz ausgedehnt, um zu verhindern, dass die Gruppe ihr "Gelage" dort fortsetzt, zumal auf dem Guimaraes-Platz ein Alkoholverbot besteht.

Bei einer weiteren Kontrolle am Montagabend trafen die Beamten den 51-Jährigen vor dem Bahnhof an, wo er - inzwischen deutlich stärker betrunken als am Nachmittag - wieder Alkohol konsumierte. Bei der erneuten Überprüfung des Mannes wurde zudem bekannt, dass er in der Zwischenzeit die Mitarbeiter eines Imbisses beleidigt und bedroht hatte. Der 51-Jährige wurde deshalb mit zur Dienststelle genommen und durfte zur Verhinderung weiterer Straftaten seinen Rausch in einer Zelle ausschlafen. |cri

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