Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Lkw richtet beim Abbiegen Schaden an

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Unfalls mit Fahrerflucht ermittelt die Polizei in der Jahnstraße. Nach den derzeitigen Erkenntnissen beschädigte hier ein Lkw-Fahrer zwischen 10 und 11 Uhr beim Abbiegen eine Toreinfahrt sowie ein Verkehrsschild. Trotzdem fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Dank eines Zeugenhinweises konnte die Polizei den Halter des Fahrzeuges ermitteln. Wer den Lkw zur fraglichen Zeit gefahren hat, steht noch nicht fest. Weitere Zeugen, die den Vorfall gesehen haben, werden deshalb gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |cri

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