Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe stehlen Frittierfett

Kaiserslautern (ots)

Auf Frittierfett hatten es Diebe zu Wochenbeginn in der Kaiserstraße abgesehen. Am Montagmorgen fiel Mitarbeitern eines Restaurants auf, dass sich Unbefugte über Nacht Zutritt zum Grundstück verschafft und das Schloss zu einem Lagerplatz geknackt haben. Dort machten sich die Täter an einem Ölfass zu schaffen, zapften Frittierfett ab und nahmen es mit.

Wieviel Fett genau gestohlen wurde, ist unklar. Die Höhe des Sachschadens durch den Diebstahl und das aufgebrochene Schloss steht noch nicht fest.

Zeugen, denen zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell