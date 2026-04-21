PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Diebe stehlen Frittierfett

Kaiserslautern (ots)

Auf Frittierfett hatten es Diebe zu Wochenbeginn in der Kaiserstraße abgesehen. Am Montagmorgen fiel Mitarbeitern eines Restaurants auf, dass sich Unbefugte über Nacht Zutritt zum Grundstück verschafft und das Schloss zu einem Lagerplatz geknackt haben. Dort machten sich die Täter an einem Ölfass zu schaffen, zapften Frittierfett ab und nahmen es mit.

Wieviel Fett genau gestohlen wurde, ist unklar. Die Höhe des Sachschadens durch den Diebstahl und das aufgebrochene Schloss steht noch nicht fest.

Zeugen, denen zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 mit der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 in Verbindung zu setzen. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 20.04.2026 – 16:38

    POL-PDKL: 32-Jähriger von Hund gebissen

    Kaiserslautern (ots) - Ein Mann war am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr im Hildegardring zu Fuß unterwegs als er von einem Hund gebissen wurde. Der 32-Jährige erlitt hierbei eine Verletzung an der Hand. Der Hundehalter hatte wohl nur eines der drei Tiere angeleint. Er konnte den Hund beruhigen, der den 32-Jährigen angegriffen hatte. Der Halter entschuldigte sich und ging mit seinen drei Vierbeinern weiter. Er wird als ...

    mehr
  • 20.04.2026 – 16:04

    POL-PDKL: 50-Jähriger kommt Platzverweis nicht nach

    Kaiserslautern (ots) - Auf dem Guimarães-Platz hatte am Sonntagnachmittag wiederholt ein Mann gegen eine polizeiliche Anordnung verstoßen, die Folge war eine Ingewahrsamnahme. Der 50-Jährige konsumierte Alkohol, was auf dem Gelände des Busbahnhofs verboten ist. Die Polizei verordnete daraufhin einen Platzverweis, jedoch ohne Erfolg. Im Gegensatz: Immer wieder kehrte der Mann zurück. Die Beamten erklärten, dass eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren