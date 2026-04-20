Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 50-Jähriger kommt Platzverweis nicht nach

Kaiserslautern (ots)

Auf dem Guimarães-Platz hatte am Sonntagnachmittag wiederholt ein Mann gegen eine polizeiliche Anordnung verstoßen, die Folge war eine Ingewahrsamnahme. Der 50-Jährige konsumierte Alkohol, was auf dem Gelände des Busbahnhofs verboten ist. Die Polizei verordnete daraufhin einen Platzverweis, jedoch ohne Erfolg. Im Gegensatz: Immer wieder kehrte der Mann zurück. Die Beamten erklärten, dass eine Ingewahrsamnahme drohe, wenn er der Anordnung nicht nachkomme. Letztlich musste er von den Einsatzkräften über Nacht in Gewahrsam genommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von 0,49 Promille. |laa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell