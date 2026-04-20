PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer mit erheblichem Alkoholpegel

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Samstagmittag zum Kennedyplatz gerufen worden. Kurz nach 13 Uhr baten Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde um Unterstützung, weil sie einem 46-jährigen Störenfried einen Platzverweis erteilt hatten, nachdem dieser zuvor eine Frau belästigt hatte. Da der Mann der Anordnung nicht nachkam und mit erhobener Faust auf die Einsatzkräfte zulief, wurde Pfefferspray eingesetzt.

Wie sich vor Ort herausstellte, war der 46-Jährige erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 3,2 Promille. Er wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung am Einsatzort zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen wegen des gemeldeten Sittlichkeitsdeliktes sowie wegen des versuchten tätlichen Angriffs dauern an. |cri

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 18.04.2026 – 08:20

    POL-PDKL: Verhinderte Fahrten im Straßenverkehr

    Kaiserslautern (ots) - Am 18.04.2026 gegen 01:23 Uhr wurde in der Zollamtstraße in Kaiserslautern ein 21-jähriger Fahrzeugführer auf einem Parkdeck kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch fest. Ein freiwilliger Test ergab einen Wert von 0,34 Promille. Um eine mögliche Trunkenheitsfahrt zu verhindern, wurden die Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt und ein ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 16:20

    POL-PDKL: Unfall: Sechsjährige leicht verletzt

    Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Am Donnerstagabend wurde in der Straße "Alte Gärtnerei" ein Kind angefahren. Die Sechsjährige kam glücklicherweise lediglich mit Schürfwunden davon. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, lief das Mädchen unvermittelt auf die Straße vor den Opel einer 53-Jährigen, die einen Zusammenstoß offenbar nicht mehr verhindern konnte. Das Kind stürzte und verletzte sich dabei leicht. ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 15:29

    POL-PDKL: Versorgung abgelehnt

    Kaiserslautern (ots) - Aufmerksame Zeugen haben der Polizei am späten Donnerstagabend aus der Pariser Straße eine offenbar hilflose Person gemeldet. Den telefonischen Angaben zufolge, handelte es sich um einen Mann "mit blutüberströmtem Gesicht". Wie die ausgerückte Streife vor Ort feststellte, war der 33-Jährige stark alkoholisiert und hatte eine Verletzung am Kopf. Trotz mehrfacher Nachfrage der Beamten wollte er nicht angeben, wie es zu der Platzwunde gekommen war. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren