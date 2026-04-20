Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Randalierer mit erheblichem Alkoholpegel

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Randalierers ist die Polizei am Samstagmittag zum Kennedyplatz gerufen worden. Kurz nach 13 Uhr baten Mitarbeiter der städtischen Ordnungsbehörde um Unterstützung, weil sie einem 46-jährigen Störenfried einen Platzverweis erteilt hatten, nachdem dieser zuvor eine Frau belästigt hatte. Da der Mann der Anordnung nicht nachkam und mit erhobener Faust auf die Einsatzkräfte zulief, wurde Pfefferspray eingesetzt.

Wie sich vor Ort herausstellte, war der 46-Jährige erheblich alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest bescheinigte ihm einen Pegel von 3,2 Promille. Er wurde nach einer ersten medizinischen Versorgung am Einsatzort zur Beobachtung ins Krankenhaus gebracht.

Die Ermittlungen wegen des gemeldeten Sittlichkeitsdeliktes sowie wegen des versuchten tätlichen Angriffs dauern an. |cri

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