Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Sechsjährige leicht verletzt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Donnerstagabend wurde in der Straße "Alte Gärtnerei" ein Kind angefahren. Die Sechsjährige kam glücklicherweise lediglich mit Schürfwunden davon. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, lief das Mädchen unvermittelt auf die Straße vor den Opel einer 53-Jährigen, die einen Zusammenstoß offenbar nicht mehr verhindern konnte. Das Kind stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der Frau entstand kein Schaden. |kle

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