PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unfall: Sechsjährige leicht verletzt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Am Donnerstagabend wurde in der Straße "Alte Gärtnerei" ein Kind angefahren. Die Sechsjährige kam glücklicherweise lediglich mit Schürfwunden davon. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, lief das Mädchen unvermittelt auf die Straße vor den Opel einer 53-Jährigen, die einen Zusammenstoß offenbar nicht mehr verhindern konnte. Das Kind stürzte und verletzte sich dabei leicht. Es wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug der Frau entstand kein Schaden. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 17.04.2026 – 15:29

    POL-PDKL: Versorgung abgelehnt

    Kaiserslautern (ots) - Aufmerksame Zeugen haben der Polizei am späten Donnerstagabend aus der Pariser Straße eine offenbar hilflose Person gemeldet. Den telefonischen Angaben zufolge, handelte es sich um einen Mann "mit blutüberströmtem Gesicht". Wie die ausgerückte Streife vor Ort feststellte, war der 33-Jährige stark alkoholisiert und hatte eine Verletzung am Kopf. Trotz mehrfacher Nachfrage der Beamten wollte er nicht angeben, wie es zu der Platzwunde gekommen war. ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 15:27

    POL-PDKL: Trunkenheitsfahrten verhindert

    Kaiserslautern (ots) - Offenbar gerade noch rechtzeitig konnten Polizeibeamte in der Nacht zu Freitag in der Pariser Straße eine Trunkenheitsfahrt verhindern. Als die Streife gegen 0.50 Uhr ein stehendes Fahrzeug kontrollierte, saß auf dem Fahrersitz ein Mann, der stark nach Alkohol roch. Ein Atemalkoholtest bescheinigte dem 27-Jährigen einen "Pegel" von 1,34 Promille. Die Zündschlüssel sowie der Führerschein des ...

    mehr
  • 17.04.2026 – 15:25

    POL-PDKL: Im Schnitt jeder Sechste zu schnell

    Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - In der Straße "Unterer Tränkwald" haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 am Donnerstagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im Zeitraum von 9.50 bis 11.50 Uhr fuhren rund 210 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei - 34 davon waren zu schnell. 50 Stundenkilometer sind in diesem Bereich erlaubt, am deutlichsten darüber lag ein Fahrer, der mit 78 km/h "geblitzt" ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren