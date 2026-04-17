Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Versorgung abgelehnt

Kaiserslautern (ots)

Aufmerksame Zeugen haben der Polizei am späten Donnerstagabend aus der Pariser Straße eine offenbar hilflose Person gemeldet. Den telefonischen Angaben zufolge, handelte es sich um einen Mann "mit blutüberströmtem Gesicht".

Wie die ausgerückte Streife vor Ort feststellte, war der 33-Jährige stark alkoholisiert und hatte eine Verletzung am Kopf. Trotz mehrfacher Nachfrage der Beamten wollte er nicht angeben, wie es zu der Platzwunde gekommen war.

Eine Rücksprache mit dem Rettungsdienst ergab, dass der Mann zuvor schon abgeholt und ins Krankenhaus gebracht worden war. Dort hatte er sich jedoch ohne Behandlung auf eigene Verantwortung selbst entlassen. Gegenüber den Sanitätern hatte der 33-Jährige angegeben, am Bahnhof gestürzt zu sein.

Da er sich auch weiterhin nicht behandeln lassen wollte, rückte die Streife wieder ab. |cri

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