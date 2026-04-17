Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Im Schnitt jeder Sechste zu schnell

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

In der Straße "Unterer Tränkwald" haben Einsatzkräfte der Polizeiinspektion 2 am Donnerstagvormittag eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Im Zeitraum von 9.50 bis 11.50 Uhr fuhren rund 210 Fahrzeuge an der Messstelle vorbei - 34 davon waren zu schnell.

50 Stundenkilometer sind in diesem Bereich erlaubt, am deutlichsten darüber lag ein Fahrer, der mit 78 km/h "geblitzt" wurde. Auf ihn wartet ein Bußgeld in Höhe von mehr als 200 Euro plus Gebühren sowie ein Punkt in der sogenannten "Verkehrssünderdatei".

Neben den Geschwindigkeitsverstößen wurden außerdem noch eine Verwarnung wegen abgelaufener HU-Plakette sowie zwei Mängelberichte ausgestellt. |cri

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