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POL-PDKL: Unfall: 17-Jähriger schwer verletzt

POL-PDKL: Unfall: 17-Jähriger schwer verletzt
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Kaiserslautern (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall legte am heutigen Freitagmorgen kurzzeitig die Mannheimer Straße lahm. Gegen 8 Uhr war ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer in der Nähe der Panzerkaserne gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Der Jugendliche wurde durch einen Rettungshubschrauber in ein Klinikum gebracht. Einer ersten Einschätzung nach besteht keine Lebensgefahr. Die Unfallursache ist nicht abschließend geklärt. Die Polizei geht aktuell davon aus, dass der 17-Jährige durch einen Fahrfehler stürzte. Hinweise auf die Beteiligung eines weiteren Verkehrsteilnehmers liegen nicht vor. Da der Verletzte unter einer Leitplanke eingeklemmt wurde, musste ihn die Feuerwehr befreien. Seine 125er-Maschine wurde durch einen Abschleppdienst geborgen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Während der Unfallaufnahme war die Mannheimer Straße in beide Fahrtrichtungen für etwa eine Stunde vollgesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfall aufgenommen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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