Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: 13-jähriger Amir A. aus Hilders immer noch vermisst

Hilders (ots)

Die Polizei sucht immer noch nach Amir A. aus Hilders. Wir berichteten bereits am Montag (06.04.) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6249862

Es ist davon auszugehen, dass sich Amir im Bereich Bad Hersfeld oder Rodenbach bei Langenselbold aufhält.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes bitte an die Polizeistation Hilders unter 06681-96120 oder jede andere Polizeidienststelle.

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