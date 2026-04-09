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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Update: 13-jähriger Amir A. aus Hilders immer noch vermisst

Hilders (ots)

Die Polizei sucht immer noch nach Amir A. aus Hilders. Wir berichteten bereits am Montag (06.04.) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6249862

Es ist davon auszugehen, dass sich Amir im Bereich Bad Hersfeld oder Rodenbach bei Langenselbold aufhält.

Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes bitte an die Polizeistation Hilders unter 06681-96120 oder jede andere Polizeidienststelle.

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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