POL-OH: Update: 13-jähriger Amir A. aus Hilders immer noch vermisst
Hilders (ots)
Die Polizei sucht immer noch nach Amir A. aus Hilders. Wir berichteten bereits am Montag (06.04.) https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43558/6249862
Es ist davon auszugehen, dass sich Amir im Bereich Bad Hersfeld oder Rodenbach bei Langenselbold aufhält.
Hinweise zum Aufenthaltsort des Kindes bitte an die Polizeistation Hilders unter 06681-96120 oder jede andere Polizeidienststelle.
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