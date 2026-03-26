Polizei Warendorf

POL-WAF: Sendenhorst. Fahranfängerin schwer verletzt

Warendorf (ots)

Eine junge Fahranfängerin ist am Donnerstag (26.03.2026, 11.00 Uhr) bei einem Alleinunfall in Sendenhorst schwer verletzt worden.

Die 18-jährige Ahlenerin fuhr auf der L 586 aus Sendenhorst kommend in Fahrtrichtung Tönnishäuschen. Kurz vor einer Einmündung kam sie mit dem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß in Folge frontal in eine Gartenböschung. Daraufhin drehte sich das Auto um 180 Grad und blieb einige Meter weiter auf dem Dach stehen. Die junge Frau kletterte selbstständig aus dem Auto und informierte Verwandte über den Unfall.

Rettungskräfte brachten sie anschließend schwer verletzt zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf 5000 Euro geschätzt.

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