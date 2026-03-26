Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh-Ostenfelde. Nach Ausweichmanöver wegen Trampolin Frontalzusammenstoß mit Baum. Korrektur der Busbesatzung. Ergänzung zur Pressemitteilung vom 25.03.26

Warendorf (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist am Mittwochmorgen (25.03. 2026, 05.24 Uhr) wie bereits berichtet ein 53-jähriger Warendorfer in Ennigerloh-Ostenfelde schwer verletzt worden.

Er fuhr mit seinem Pkw auf der Straße Köntrup Richtung Oelde. Polizeiliche Ermittlungen haben im Nachgang ergeben, dass vor ihm ein Bus in selber Richtung unterwegs war - allerdings ohne mit Schulkindern besetzt zu sein - der Bus befand sich auf einer Leerfahrt. Als der 53-Jährige ansetzte den Bus zu überholen, wehte aufgrund von starkem Wind ein Trampolin auf die Fahrbahn des Busses. Die 58-jährige Fahrerin aus Ennigerloh wich nach links aus, um einen Zusammenstoß mit dem Trampolin zu verhindern. Da der Warendorfer aber bereits im Überholvorgang war, stießen Bus und Pkw zusammen. Der 53-Jährige kam daraufhin von der Straße ab und stieß frontal mit einem Baum zusammen.

Rettungskräfte brachten den schwerverletzten Autofahrer zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Ermittlungen sind aufgenommen, der Sachschaden wird aktuell auf 15.500 Euro geschätzt.

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