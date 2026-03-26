Polizei Warendorf

POL-WAF: Beelen. Dieb auf frischer Tat ertappt - Ermittlungsverfahren eingeleitet

Warendorf (ots)

Polizisten haben am Mittwochmorgen (25.03.2026, 02.14 Uhr) einen Dieb auf frischer Tat in Beelen ertappt und umgehend gestellt.

Die beiden Beamten waren während ihrer Streife auf der Neumühlenstraße in Beelen unterwegs, als ihnen Ungereimtheiten in der Umkleide eines Sportvereins auffielen. Sie beobachteten zudem, wie eine Person einen blauen Getränkekasten außerhalb des Gebäudes trug.

Als sie sich dem Mann näherten, flüchtete dieser zunächst, weitere Beamte wurden hinzugerufen. Nachdem es zunächst so schien, als sei der Dieb geflüchtet, durchsuchten die Polizisten das Gebäude und stellten ihn in einem Raum fest. Der 34-jährige Harsewinkler wehrte sich anfangs gegen die polizeilichen Maßnahmen, akzeptierte sie im Verlauf jedoch.

Die Beamten durchsuchten ihn und stellten weiteres Diebesgut sicher, außerdem sicherten sie deutlich sichtbare Einbruchspuren. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet.

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