PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen: Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Im Uniwohngebiet haben Vandalen in der Nacht zum Mittwoch einen VW Polo beschädigt. Die Unbekannten nutzen einen spitzen Gegenstand, um eine Fahrzeugseite zu zerkratzen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen Dienstagabend, 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.20 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Straße zu. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienlich Angaben nehmen die Beamten unter 0631 369-14299 entgegen. |kle

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Kaiserslautern mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Kaiserslautern
Alle Meldungen Alle
  • 16.04.2026 – 12:42

    POL-PDKL: Auto zerkratzt: Wer hat etwas beobachtet?

    Kaiserslautern (ots) - Am Mittwochabend beschädigten Unbekannte einen geparkten Mercedes in der Kanalstraße. Zwischen 19:50 Uhr und 23 Uhr zerkratzen die Täter eine Tür des Pkw. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 2.000 Euro. Die Polizei sucht im Rahmen der Ermittlungen nach Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise werden unter 0631 369-14199 ...

    mehr
  • 16.04.2026 – 10:52

    POL-PDKL: Unfallflucht: Zeugen gesucht

    Niederkirchen (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Auf der K32 zwischen Niederkirchen und dem Gundersweilerer Ortsteil Messersbacherhof kam es am Mittwochmittag zu einer Unfallflucht. Gegen 12 Uhr war eine 35-jährige Opelfahrerin in Richtung des Hofs unterwegs, als ihr nach eigenen Angaben ein grauer Volvo entgegenkam. Der Fahrer sei zu weit mittig der Fahrbahn gefahren. Trotz Ausweichens habe sich ein Zusammenstoß der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren