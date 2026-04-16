Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Polizei sucht Zeugen: Auto beschädigt

Kaiserslautern (ots)

Im Uniwohngebiet haben Vandalen in der Nacht zum Mittwoch einen VW Polo beschädigt. Die Unbekannten nutzen einen spitzen Gegenstand, um eine Fahrzeugseite zu zerkratzen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schlugen die Täter zwischen Dienstagabend, 17.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.20 Uhr, in der Konrad-Adenauer-Straße zu. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mindestens 500 Euro. Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienlich Angaben nehmen die Beamten unter 0631 369-14299 entgegen. |kle

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