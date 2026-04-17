Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Nach Spiegel-Kollision ins Auto gespuckt

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Kaiserslautern (ots)

Mehrere Unfallfluchten sind der Polizei am Donnerstag gemeldet worden. Zu einem dreisten Fall von Fahrerflucht kam es am Nachmittag in der Pariser Straße im fließenden Verkehr. Kurz nach 17 Uhr wurde ein 36-jähriger Mann in seinem Pkw von einem VW Golf gerammt, der auf der Spur rechts neben ihm in gleicher Richtung fuhr und einem parkenden Fahrzeug auswich. Die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge krachten aneinander. Anschließend spuckte der Golf-Fahrer noch durch die geöffnete Scheibe ins Wageninnere des 36-Jährigen - dann gab er Gas und brauste davon. Das Kennzeichen des VW ist bekannt, die Ermittlungen nach dem Fahrer laufen. Ihn erwartet eine Strafanzeige.

Bereits am Mittwochnachmittag kam es in der Königstraße zu einem Parkrempler mit anschließender Fahrerflucht. Zwischen 16.30 und 17 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Bio-Marktes ein abgestellter schwarzer Mercedes-Benz von einem anderen Fahrzeug gerammt. Zurück blieb ein erheblicher Schaden im hinteren linken Bereich des Mercedes. Als die Halterin zu ihrem Pkw kam, stellte sie den frischen Unfallschaden fest. Die Höhe wird auf 1.500 Euro geschätzt. Vom Verursacher war weit und breit nichts zu sehen.

Nachträglich gemeldet wurde auch eine Unfallflucht aus dem Stadtteil Erzhütten. Hier wurde in der Zeit zwischen Dienstagmorgen, 7.30 Uhr, und Mittwochmorgen, 7.30 Uhr, ein weißer Ford Transit in der Hahnbrunner Straße beschädigt. An dem Transporter wurde ein deutlicher Schaden an der Fahrertür festgestellt, der auf 2.000 Euro geschätzt wird. Auch hier machte sich der Verantwortliche einfach aus dem Staub.

Zeugen, die Hinweise zu einem der beschriebenen Fälle geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden. |cri

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