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POL-ME: Zehn Autos aufgebrochen - Polizei bittet um Hinweise - 2603133

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Ratingen (ots)

In der Nacht auf Sonntag, 29. März 2026, kam es in Ratingen-Lintorf zu einer Aufbruchserie an zehn Autos. Die Polizei ermittelt und sucht nach Hinweisgebern.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

In mehreren Straßen der Waldseesiedlung brachen ein oder mehrere Täter am frühen Sonntagmorgen gegen 5 Uhr insgesamt zehn Autos auf. Sie schlugen bei der Mehrheit der betroffenen Autos im Bereich Zedernweg, Pappelweg, Buchenhain, Am Bruch und Im Grünen Winkel die Scheiben ein oder öffneten auf unbekannte Weise die Türen. Die Tatbeute beschränkte sich in den meisten Fällen auf Dinge von geringem Wert, nur in einem Fall wurden aus einem Auto ein vierstelliger Geldbetrag sowie Dokumente entwendet.

Aufgrund einer Videoaufzeichnung kann ein Tatverdächtiger wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - bekleidet mit dunkler Hose und Winterjacke - dunkle Baseball-Kappe

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Hinweisen: Wer hat zum angegebenen Zeitpunkt in der Waldseesiedlung Verdächtiges beobachtet oder kann sonstige Angaben zu den Aufbrüchen machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 9981- 6210 jederzeit entgegen.

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