Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Autos kollidieren

Kaiserslautern (ots)

In der Lauterstraße ist es am Sonntag gegen 23 Uhr zu einem Unfall gekommen. Beide Beteiligten gaben an, dass die Ampel Grün zeigte, als sie in den Kreuzungsbereich fuhren. Ein 71-Jähriger war mit seinem Skoda Octavia von der Mühlstraße kommend in Fahrtrichtung Burggraben unterwegs, ein 54-Jähriger mit seinem VW Golf auf dem Weg in Richtung Berliner Straße. Nach dem Zusammenprall waren die Autos nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Verletzt wurde niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro. |laa

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