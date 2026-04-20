Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Konflikt eskaliert
Kaiserslautern (ots)
In der Innenstadt ist es am Sonntagvormittag zu einer Auseinandersetzung zwischen drei Männern gekommen. Beim Eintreffen der Polizeistreife wurden zwei von ihnen angetroffen. Nach ersten Angaben hatte ein 20-Jähriger mehrfach einen 25-Jährigen geschlagen, da dieser ihn kürzlich bestohlen habe. Währenddessen habe ein dritter Beteiligter den Laptop des 25-Jährigen entwendet und sei weggerannt. Die Beamten brachten die Kontrahenten auseinander, die sich jedoch weiterhin beleidigten. Die Ermittlungen dauern an. |laa
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