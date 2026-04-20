POL-PDKL: Konflikt eskaliert

Kaiserslautern (ots) - In der Lauterstraße ist es am Sonntag gegen 23 Uhr zu einem Unfall gekommen. Beide Beteiligten gaben an, dass die Ampel Grün zeigte, als sie in den Kreuzungsbereich fuhren. Ein 71-Jähriger war mit seinem Skoda Octavia von der Mühlstraße kommend in Fahrtrichtung Burggraben unterwegs, ein 54-Jähriger mit seinem VW Golf auf dem Weg in Richtung Berliner Straße. Nach dem Zusammenprall waren die Autos nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. ...

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