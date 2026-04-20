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Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: 32-Jähriger von Hund gebissen

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann war am Sonntagnachmittag gegen 14 Uhr im Hildegardring zu Fuß unterwegs als er von einem Hund gebissen wurde. Der 32-Jährige erlitt hierbei eine Verletzung an der Hand. Der Hundehalter hatte wohl nur eines der drei Tiere angeleint. Er konnte den Hund beruhigen, der den 32-Jährigen angegriffen hatte. Der Halter entschuldigte sich und ging mit seinen drei Vierbeinern weiter. Er wird als etwa 1,85 Meter groß beschrieben, soll blond gefärbte Haare haben, eine Sonnenbrille und einen roten Kapuzenpullover tragen. Die Polizei fragt, ob jemand den Vorfall beobachtet hat, Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Hundehalter geben kann? Informationen nimmt die Polizei Kaiserslautern unter Telefon 0631 369-14199 entgegen. |laa

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeidirektion Kaiserslautern

Telefon: 0631 369-10022
E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell

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