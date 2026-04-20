Polizeidirektion Kaiserslautern
POL-PDKL: Mountainbike-Eigentümer gesucht
Kaiserslautern (ots)
Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des Diebstahls und sucht den rechtmäßigen Eigentümer eines E-Bikes. Das schwarz/weiße Elektro-Fahrrad der Marke Fischer (Foto) stand in der Bahnhofstraße, als eine 25-Jährige es von dort am Dienstag gegen 10 Uhr mutmaßlich entwendete. Die Polizei sucht nun den Eigentümer/die Eigentümerin des Mountainbikes. Wer kann Hinweise geben? Wer erkennt das E-Bike wieder? Zeugen werden wird gebeten, sich unter Telefon 0631 369-14199 bei der Polizei zu melden. |laa
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