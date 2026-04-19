POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr
Wittlich (ots)
Am 19.04.2026 gegen 01:32 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich nach vorausgegangenem Zeugenhinweis über eine vermutlich erheblich alkoholisierte Person einen 38-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Schweich, da dieser kurz zuvor mit seinem Fahrzeug vom Schloßplatz in Wittlich weggefahren sei.
Der Fahrzeugführer konnte mit seinem Fahrzeug durch die Beamtinnen und Beamten im Bereich der Kurfürstenstraße in Wittlich im Rahmen der Fahndung angetroffen werden.
Im Zuge der Kontrolle wurde bei diesem eine Alkoholisierung von mehr als 2,5 Promille festgestellt.
Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.
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