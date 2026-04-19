Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einsatzgeschehen

Bernkastel-Kues/Zeltingen-Rachtig/Lieser (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026, wurde die Polizeiinspektion Bernkastel-Kues gegen 11:20 Uhr von einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Fahrradfahrerin in Kenntnis gesetzt. Auf einem Radweg zwischen Bernkastel-Kues und Zeltingen-Rachtig kollidierte eine Radfahrerin mit einem nicht angeleinten Hund. Diese stürzte daraufhin und verletzte sich, so dass sie zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der von der Radfahrerin getragene Helm verhinderte mutmaßlich schlimmere Kopfverletzungen.

Zu einem weiteren Verkehrsunfall mit einer Fahrradfahrerin kam es gegen 18:20 Uhr in der Cusanusstraße in Bernkastel-Kues. Auf Höhe eines dortigen Supermarktes querte ein Kind mit seinem Fahrrad den Kreuzungsbereich und wurde hierbei von einem PKW, welcher mit Schrittgeschwindigkeit fuhr, erfasst. Das Kind wurde lediglich leicht verletzt.

Bereits am Freitag, den 17.04.2026, wurden die Beamten der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues zu einer mutmaßlichen Bedrohung unter Anwohnern in Lieser gerufen. Als die Polizisten den Beschuldigten aufsuchten, zeigte dieser sich nur bedingt kooperativ. Da er die Beamten im Rahmen dessen mehrfach lautstark beleidigte, wurde ein weiteres Verfahren eingeleitet.

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