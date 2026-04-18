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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht in Briedel - Hoher Sachschaden

Briedel (ots)

Zwischen dem 08.04.2026 20:30 Uhr und dem 09.04.2026 12:00 Uhr kam es in Briedel auf Höhe der Hauptstraße 89 zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Ermittlungen stellte der Geschädigte sein Fahrzeug ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er am nächsten Tag zurückkehrte, bemerkte er mehrere Beschädigungen an der gesamten Fahrerseite. Aufgrund der Spurenlage könnte es sich beim verursachenden Fahrzeug um einen Transporter gehandelt haben. Durch den Unfall ist ein fünfstelliger Sachschaden entstanden. Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Zell aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen und Zeuginnen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Zell zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Zell
Winzerstraße 26
56856 Zell (Mosel)

pizell@polizei.rlp.de
06542-98670

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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