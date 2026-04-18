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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheit im Verkehr

Gerolstein (ots)

Am Samstag, den 18.04.2026 gegen 00:27 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrradfahrer aus der Verbandsgemeinde Gerolstein mit seinem Rad die Brunnenstraße in Gerolstein in Richtung Stadtmitte. Im Rahmen einer Kontrolle wurde festgestellt, dass der Beschuldigte unter Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,77 Promille.

Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen.

Im Anschluss wurde er aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650

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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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