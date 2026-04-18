Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 17.04.2026 gegen 19:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer den Parkplatz des ACTION-Marktes in Wittlich.

Hier kollidierte er beim Ein- oder Ausparken mit einem dort ordnungsgemäß abgestellten Personenkraftwagen der Marke Audi und beschädigtes diesen im Bereich der Fahrerseite.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Erste Zeugenhinweise ließen einen Verdacht gegen einen Fahrzeugführer eines VW mit WIL-Kennzeichen zu.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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