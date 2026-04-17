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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Mit KI unterwegs - aber ohne Ticketverständnis

Echternacherbrück (ots)

Am Donnerstagmittag, 16. April, sorgte ein luxemburgischer Fahrgast in Echternacherbrück für einen Einsatz der Polizei - und für die Erkenntnis, dass auch digitale Ratgeber ihre Grenzen haben.

Der Mann hatte zunächst ordnungsgemäß seinen Fahrschein für drei Euro gelöst. Kurz darauf zog er jedoch sein Smartphone zu Rate. Die dort befragte künstliche Intelligenz soll ihm mitgeteilt haben, dass Busfahren auch kostenlos möglich sei. Eine Information, die der Fahrgast umgehend in die Praxis umsetzen wollte. Der Busfahrer zeigte sich von dieser "Tarifauskunft" allerdings wenig überzeugt. Nach einer Diskussion einigte man sich darauf, den Fahrpreis zu erstatten, vorausgesetzt der Fahrgast verlässt im Anschluss den Bus.

Das Geld wechselte so also den Besitzer, der Fahrgast allerdings entgegen der Abmachung nicht seinen Sitzplatz. Trotz Hausverbot blieb er im Bus, beleidigte den Fahrer und später auch die eingesetzten Polizeibeamten, die ihn schließlich aus dem Fahrzeug begleiteten.

Fazit der Polizei: Künstliche Intelligenz kann im Alltag hilfreich sein, ersetzt aber weder Beförderungsbedingungen noch gesunden Menschenverstand. In diesem Fall könnte das Missverständnis auf die Nationalität des Fahrgasts zurückzuführen sein: In Luxemburg ist der ÖPNV nämlich kostenlos.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bitburg
Telefon: 06561/9685-0
pibitburg@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.wittlich/pi.bitburg
Besuchen Sie uns auf "X": #BitBürgerpolizei

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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