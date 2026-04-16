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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fundunterschlagung

Wittlich (ots)

Am 10.04.2026 verlor ein 60-jähriger Mann aus dem Wittlicher Stadtgebiet sein Portemonnaie im Bereich des Innenstadtbereichs.

Eine eigens durchgeführte Absuche nach dem verlorenen Portemonnaie verlief negativ.

Es musste davon ausgegangen werden, dass ein bisher unbekannter Täter dies fand und unterschlug.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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