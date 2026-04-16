Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrskontrollen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots)

Am 15.04.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen an verschiedenen Stellen und zu unterschiedlichen Uhrzeiten im Dienstgebiet durch.

Zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr wurde eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Koblenzer Straße in Wittlich durchgeführt. Hier mussten sieben Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen nach den Regeln des bundeseinheitlichen Bußgeldkatalogs geahndet werden. Die tagesschnellste Fahrzeugführerin war hier mit 71 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften unterwegs.

Zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr überwachten die Beamtinnen und Beamten sodann das Verbot der Einfahrt auf den Parkplatz im Bereich der Schloßstraße in Wittlich (Zeichen 267). Hier mussten erfreulicherweise nur wenige Verkehrsverstöße festgestellt und geahndet werden.

Zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten sodann mobile Kontrollen im Wittlicher Stadtgebiet und den Umlandgemeinden durch. Hier wurden verschiedenste geringfügige Ordnungswidrigkeiten festgestellt, welche geahndet wurden.

Zwischen 18:50 Uhr und 19:50 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten sodann eine Geschwindigkeitskontrolle im Bereich der Michael-Felke-Straße in Salmtal durch. Hier wurde die dortige 30km/h-Zone überwacht. Erfreulicherweise wurde hier festgestellt, dass alle 37 gemessenen Fahrzeugführer und Fahrzeugführerinnen sich an die Geschwindigkeitsbegrenzung hielten. Von dortigen Anwohnern wurde die Kontrolle positiv aufgenommen.

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