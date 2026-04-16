Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Landscheid (ots)

Am 13.04.2026 zwischen 18:30 Uhr und 21:00 Uhr begaben sich bisher unbekannte Täter zu einem im Bereich der Burger Straße in Landscheid abgestellten Personenkraftwagen und schlugen hier die Scheibe der Beifahrerseite ein.

Zu Entwendungen aus dem Fahrzeug kam es nicht.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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