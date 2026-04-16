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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Kennzeichen

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 12.04.2026 bis 15.04.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter das Kennzeichen eines im Bereich "Zum Mesenberg" in Wittlich abgestellten Anhängers.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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