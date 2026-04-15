Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: PKW-Brand auf der B410 bei Dasburg

Dasburg (ots)

Am Dienstag, den 15.04.2026, kam es gegen 07:00 Uhr am Ortseingang von Dasburg auf der B410 zu einem Fahrzeugbrand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand geriet ein PKW während der Fahrt aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Der Fahrzeugführer wurde durch andere Verkehrsteilnehmer auf die Rauchentwicklung aufmerksam gemacht und konnte das Fahrzeug daraufhin rechtzeitig anhalten und verlassen.

Verletzt wurde niemand.

Die B410 musste für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten für etwa 45 Minuten voll gesperrt werden.

Im Einsatz befanden sich die Feuerwehren aus Daleiden, Preischeid und Arzfeld, die Straßenmeisterei Arzfeld sowie die Polizeiinspektion Prüm.

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