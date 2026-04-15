PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen des Schul- und Linienbusverkehrs

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots)

Am 14.04.2026 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der zentralen Verkehrsdienste und der Polizeiinspektion Wittlich gemeinsam mehrere Kontrollen des Schul- und Linienbusverkehrs im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich durch.

Es wurden insgesamt 29 Busse durch die Beamtinnen und Beamten kontrolliert. Hierbei wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und im Rahmen der Möglichkeiten vor Ort geahndet.

Die weiteren Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden an die Bußgeldstelle zur weiteren Entscheidung übersandt.

Es wurden Ordnungswidrigkeiten im Bereich der StVZO, BOKraft, FEV und StVO festgestellt.

Ein überladener Kastenwagen wurde im Zuge der Kontrollen ebenfalls festgestellt; dieser wies eine Gesamtmasse von 5400 kg auf, obwohl er nur 3500 kg hätten haben dürfen. Hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zu Beeinträchtigungen des Busverkehrs kam es durch die Kontrollen nicht. Die Kontrollen wurden positiv aufgenommen.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 15.04.2026 – 07:25

    POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Personenschäden

    Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots) - Am 14.04.2026 wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich zu mehreren Verkehrsunfällen mit Personenschäden gerufen. Am 14.04.2026 gegen 07:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Zufahrt der Tankstelle von der Bundesstraße 49 kommend in Richtung der Friedrichstraße in ...

    mehr
  • 13.04.2026 – 21:52

    POL-PDWIL: Diebstahl von Leergut

    Lieser (ots) - In der Nacht vom 12.04.2026, 21:30 Uhr bis zum 13.04.2026, 12:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von mehreren Kisten Leergut in der Straße "Zum Niederberg" in Lieser. Der oder die unbekannten Täter entwendeten ca. 20 Kisten Leergut, welches durch ein Restaurant auf dem Anwesen bereitgestellt wurde. Zum Abtransport dürfte hierbei ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein. Die Polizei sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 17:21

    POL-PDWIL: Toter Schwan aufgefunden, Verdacht der Jagdwilderei.

    Bernkastel-Kues, OT Andel (ots) - Am Morgen des 12.04.2026 fanden Anwohner einen getöteten Schwan am Moselufer in Andel. Es ist davon auszugehen, dass dem Tier durch einen bisher unbekannten Täter das Brustfleisch herausgeschnitten und der Kopf abgetrennt wurde. Weiter wurden dem brütenden Schwanenpaar sechs Eier aus dem Nest entwendet. Der Tatzeitraum dürfte sich ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren