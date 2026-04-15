Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Kontrollen des Schul- und Linienbusverkehrs

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots)

Am 14.04.2026 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 14:00 Uhr führten die Beamtinnen und Beamten der zentralen Verkehrsdienste und der Polizeiinspektion Wittlich gemeinsam mehrere Kontrollen des Schul- und Linienbusverkehrs im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich durch.

Es wurden insgesamt 29 Busse durch die Beamtinnen und Beamten kontrolliert. Hierbei wurden mehrere Verkehrsordnungswidrigkeiten festgestellt und im Rahmen der Möglichkeiten vor Ort geahndet.

Die weiteren Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden an die Bußgeldstelle zur weiteren Entscheidung übersandt.

Es wurden Ordnungswidrigkeiten im Bereich der StVZO, BOKraft, FEV und StVO festgestellt.

Ein überladener Kastenwagen wurde im Zuge der Kontrollen ebenfalls festgestellt; dieser wies eine Gesamtmasse von 5400 kg auf, obwohl er nur 3500 kg hätten haben dürfen. Hier wurde die Weiterfahrt untersagt.

Zu Beeinträchtigungen des Busverkehrs kam es durch die Kontrollen nicht. Die Kontrollen wurden positiv aufgenommen.

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