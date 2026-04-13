Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Leergut

Lieser (ots)

In der Nacht vom 12.04.2026, 21:30 Uhr bis zum 13.04.2026, 12:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von mehreren Kisten Leergut in der Straße "Zum Niederberg" in Lieser. Der oder die unbekannten Täter entwendeten ca. 20 Kisten Leergut, welches durch ein Restaurant auf dem Anwesen bereitgestellt wurde. Zum Abtransport dürfte hierbei ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.

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