PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Leergut

Lieser (ots)

In der Nacht vom 12.04.2026, 21:30 Uhr bis zum 13.04.2026, 12:00 Uhr, kam es zu einem Diebstahl von mehreren Kisten Leergut in der Straße "Zum Niederberg" in Lieser. Der oder die unbekannten Täter entwendeten ca. 20 Kisten Leergut, welches durch ein Restaurant auf dem Anwesen bereitgestellt wurde. Zum Abtransport dürfte hierbei ein größeres Fahrzeug genutzt worden sein.

Die Polizei sucht Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise auf den oder die Täter geben können. Hinweise werden telefonisch unter 06531-95270 oder per Mail an pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de entgegen genommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bernkastel-Kues

Telefon: 06531-9527-0
pibernkastel-kues.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 17:21

    POL-PDWIL: Toter Schwan aufgefunden, Verdacht der Jagdwilderei.

    Bernkastel-Kues, OT Andel (ots) - Am Morgen des 12.04.2026 fanden Anwohner einen getöteten Schwan am Moselufer in Andel. Es ist davon auszugehen, dass dem Tier durch einen bisher unbekannten Täter das Brustfleisch herausgeschnitten und der Kopf abgetrennt wurde. Weiter wurden dem brütenden Schwanenpaar sechs Eier aus dem Nest entwendet. Der Tatzeitraum dürfte sich ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 11:13

    POL-PDWIL: Brand eines Komposthaufens

    Dreis (ots) - Am 11.04.2026 gegen 21:16 Uhr kam es in der Straße "Auf dem Eichelfeld" in Dreis zum Brand eines Komposthaufens. Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Rahmen der Ermittlungen der Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf strafbares Verhalten, es entstand keinerlei Sach- oder Personenschaden. Der ...

    mehr
  • 12.04.2026 – 11:13

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 11.04.2026 gegen 13:00 Uhr befuhr eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land mit ihrem Fahrzeug die Vitelliusstraße von Lüxem in Richtung Wittlich. Hier fuhr sie, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, an mehreren geparkten Fahrzeugen auf ihrer Fahrbahnseite vorbei. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher die Gegenrichtung befuhr, musste eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren