PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Komposthaufens

Dreis (ots)

Am 11.04.2026 gegen 21:16 Uhr kam es in der Straße "Auf dem Eichelfeld" in Dreis zum Brand eines Komposthaufens.

Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Im Rahmen der Ermittlungen der Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf strafbares Verhalten, es entstand keinerlei Sach- oder Personenschaden.

Der Komposthaufen dürfte sich nach den Ermittlungen aufgrund von Gehrung selbst entzündet haben.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


Folgen Sie uns auf X
https://x.com/PolizeiTrier
Folgen Sie uns auf Instagram
https://www.instagram.com/polizei.rheinlandpfalz/
Folgen Sie uns auf Facebook
https.://www.facebook.com/PolizeiRheinlandPfalz/

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Wittlich mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Wittlich
Alle Meldungen Alle
  • 12.04.2026 – 11:13

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

    Wittlich (ots) - Am 11.04.2026 gegen 13:00 Uhr befuhr eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land mit ihrem Fahrzeug die Vitelliusstraße von Lüxem in Richtung Wittlich. Hier fuhr sie, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, an mehreren geparkten Fahrzeugen auf ihrer Fahrbahnseite vorbei. Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher die Gegenrichtung befuhr, musste eine ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 20:35

    POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

    Waxweiler (ots) - Am heutigen Tag (11.04.2026) kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Pintesfelder Straße in Waxweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Pkw einen auf einem Hof am Straßenrand geparkten Pkw. Durch die Kollision entstand Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug. Der ...

    mehr
  • 11.04.2026 – 08:14

    POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

    Wittlich (ots) - Am 09.04.2026 gegen 21:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Trierer Straße in Wittlich und beschädigte beim Vorbeifahren eine ausgefahrene Markise eines Geschäfts. Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren