POL-PDWIL: Brand eines Komposthaufens
Dreis (ots)
Am 11.04.2026 gegen 21:16 Uhr kam es in der Straße "Auf dem Eichelfeld" in Dreis zum Brand eines Komposthaufens.
Durch die Feuerwehr konnte der Brand schnell unter Kontrolle gebracht werden.
Im Rahmen der Ermittlungen der Polizeibeamtinnen und -beamten der Polizeiinspektion Wittlich vor Ort ergaben sich keine Hinweise auf strafbares Verhalten, es entstand keinerlei Sach- oder Personenschaden.
Der Komposthaufen dürfte sich nach den Ermittlungen aufgrund von Gehrung selbst entzündet haben.
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