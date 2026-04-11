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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Waxweiler (ots)

Am heutigen Tag (11.04.2026) kam es in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 16:00 Uhr in der Pintesfelder Straße in Waxweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem unbekannten Pkw einen auf einem Hof am Straßenrand geparkten Pkw.

Durch die Kollision entstand Sachschaden an dem geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, sich bei der Polizeiinspektion Prüm zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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