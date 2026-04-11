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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: verschiedenste Feststellungen bei durchgeführten Kontrollen

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots)

Am 10./11.04.2026 führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich Verkehrskontrollen im gesamten Dienstgebiet durch, welche zu folgenden Feststellungen führten.

Am 10.04.2026 gegen 15:15 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten einen 26-jährigen Fahrer eines E-Scooters aus dem Wittlicher Stadtgebiet. Hier wurde festgestellt, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war. Die angebrachte Versicherungsplakette war nie auf das Fahrzeug ausgegeben gewesen. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am 11.04.2026 gegen 01:13 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann einen 34-jährigen E-Scooter-Fahrer, als dieser die Gutenbergstraße in Wittlich befuhr. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war. Zudem stand der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Am 11.04.2026 gegen 02:19 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten schließlich einen 43-jährigen Fahrzeugführer eines Personenkraftwagens aus der VG Wittlich-Land, als dieser die Schloßstraße in Wittlich befuhr. Im Zuge der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer mit mehr als 0,8 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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