Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an leerstehendem Einfamilienhaus

Neroth (ots)

Am Donnerstag, den 09.04.2026 gegen 09:00 Uhr wurde die Polizeiinspektion Daun über eine Sachbeschädigung an einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Hauptstraße in Neroth informiert. Durch unbekannte Täter wurden sowohl Fenster eingeworfen als auch eine Tür eingetreten. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme gab eine Zeugin an, dass die Beschädigungen bereits im März verursacht wurden. Sie habe zwei Kinder von ca. 10 Jahren bemerkt, welche die Sachbeschädigungen begangen hätten. Namentlich seien ihr die Kinder jedoch nicht bekannt gewesen.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

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