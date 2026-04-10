POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen
Daun (ots)
Am Freitag, den 10.04.2026 zwischen 18:00 - 21:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Daun durch. Es wurde sowohl an der L68 zwischen Daun und Waldkönigen in Höhe des Antennenfeldes, als auch an der L46 bei Boverath kontrolliert.
Erfreulicherweise wurden nur zwei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche vor Ort verwarnt werden konnten.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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