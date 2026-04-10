Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Geschwindigkeitskontrollen

Daun (ots)

Am Freitag, den 10.04.2026 zwischen 18:00 - 21:00 Uhr führten Beamte der Polizeiinspektion Daun mehrere Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Daun durch. Es wurde sowohl an der L68 zwischen Daun und Waldkönigen in Höhe des Antennenfeldes, als auch an der L46 bei Boverath kontrolliert.

Erfreulicherweise wurden nur zwei Geschwindigkeitsverstöße festgestellt, welche vor Ort verwarnt werden konnten.

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