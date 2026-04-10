Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Unterschlagung von Bargeld

Oberehe (ots)

Am Mittwoch, den 08.04.2026 gegen 12:30 Uhr verlor ein 56-jähriger Radfahrer aus der Verbandsgemeinde Trier-Land auf dem Radweg bei Oberehe eine Tasche mitsamt Geldbeutel. Gegen 14:00 Uhr wurde die Tasche an einem Baum hängend aufgefunden und mitsamt dem Geldbeutel an den Radfahrer übergeben. Hierbei wurde festgestellt, dass unbekannte Täter die Tasche zuvor bereits gefunden und dann das darin befindliche Bargeld entnommen hatten.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

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