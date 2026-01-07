Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Appell der Polizei Gelsenkirchen - Diverse Betrugsversuche nach Einbruch in Bank

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt seit Tagen akribisch in einer Besonderen Aufbauorganisation nach einem Einbruch in eine Bank in Buer vom 29. Dezember 2025.

Nun hat die Polizei Gelsenkirchen einen wichtigen Appell dazu:

Seit dem Einbruch kommt es im gesamten Stadtgebiet vermehrt zu Betrugsversuchen, bei denen Unbekannte sich vor allem am Telefon als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der betroffenen Bank oder als Polizeibeamte ausgeben, von dem Einbruch in der Bank reden und sich nach Wertgegenständen oder Bargeld informieren wollen. In einigen Fällen wird auch versucht, persönliche Daten zu bekommen.

Die Polizei appelliert mit Nachdruck: Seien Sie achtsam! Die echte Polizei, andere Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter von Behörden oder Banken erscheinen nicht bei Ihnen Zuhause, um Bargeld oder andere Wertgegenstände an sich zu nehmen und zu überprüfen. Seien Sie bei unbekannten Personen grundsätzlich misstrauisch. Lassen Sie sich immer die Identität von allen Unbekannten bestätigen.

Die Polizei wird nicht müde zu betonen: Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und erstatten Sie Anzeige!

Polizei Gelsenkirchen