Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Appell der Polizei Gelsenkirchen - Diverse Betrugsversuche nach Einbruch in Bank

Gelsenkirchen (ots)

Die Polizei Gelsenkirchen ermittelt seit Tagen akribisch in einer Besonderen Aufbauorganisation nach einem Einbruch in eine Bank in Buer vom 29. Dezember 2025.

Nun hat die Polizei Gelsenkirchen einen wichtigen Appell dazu:

Seit dem Einbruch kommt es im gesamten Stadtgebiet vermehrt zu Betrugsversuchen, bei denen Unbekannte sich vor allem am Telefon als Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter der betroffenen Bank oder als Polizeibeamte ausgeben, von dem Einbruch in der Bank reden und sich nach Wertgegenständen oder Bargeld informieren wollen. In einigen Fällen wird auch versucht, persönliche Daten zu bekommen.

Die Polizei appelliert mit Nachdruck: Seien Sie achtsam! Die echte Polizei, andere Mitarbeiterinnern und Mitarbeiter von Behörden oder Banken erscheinen nicht bei Ihnen Zuhause, um Bargeld oder andere Wertgegenstände an sich zu nehmen und zu überprüfen. Seien Sie bei unbekannten Personen grundsätzlich misstrauisch. Lassen Sie sich immer die Identität von allen Unbekannten bestätigen.

Die Polizei wird nicht müde zu betonen: Klären Sie Eltern, Großeltern, Nachbarn und Bekannte über diese Betrugsmaschen auf, um den Tätern keine Chance zu geben! Alarmieren Sie im Zweifelsfall die Polizei und erstatten Sie Anzeige!

Nachfragen für Journalistinnen und Journalisten:

Polizei Gelsenkirchen
Annika Langner
Telefon: +49 (0) 209 365-2014
E-Mail: pressestelle.gelsenkirchen@polizei.nrw.de
https://gelsenkirchen.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell

  • 07.01.2026 – 13:09

    POL-GE: Öffentlichkeitsfahndung nach schwerem Raub in Horst

    Gelsenkirchen (ots) - Nachdem bereits zwei Tatverdächtige eines schweren Raubes in Gelsenkirchen-Horst ermittelt werden konnten, sucht die Polizei mit einem Lichtbild nach dem dritten, bislang unbekannten, Tatverdächtigen. Dieser soll am Freitag, 15. August 2025, gemeinsam mit zwei weiteren Personen in einem Gebäude an der Devensstraße einen 34-Jährigen aus Bochum niedergeschlagen und am Boden liegend mit Schlägen ...

    mehr
  • 07.01.2026 – 11:01

    POL-GE: Raub auf Seniorin in Wohnung - Polizei sucht Zeugen

    Gelsenkirchen (ots) - In der Wohnung einer 92-jährigen Seniorin ereignete sich am Dienstagnachmittag, 6. Januar 2026, ein Raubüberfall. Ein bislang unbekannter tatverdächtiger Mann klingelte an dem Mehrfamilienhaus auf der Straße Lerckenshof im Stadtteil Heßler. Als die Gelsenkirchenerin ihre Wohnungstür öffnete, wurde sie unmittelbar in die Wohnung gedrängt und der Tatverdächtige stieß die Frau mehrfach vor ...

    mehr
  • 06.01.2026 – 16:33

    POL-GE: Durchsuchungen bei der Sparkasse/Ermittlungen nach Einbruch dauern an

    Gelsenkirchen (ots) - Nach dem Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen am 29. Dezember 2025 hat die Polizei Gelsenkirchen im Rahmen einer Besonderen Aufbauorganisation umfangreiche Ermittlungen aufgenommen. Am heutigen Dienstag, 6. Januar 2025, werden seit 16.25 Uhr die Geschäftsräume in der betroffenen Filiale an der Nienhofstraße in Buer durchsucht. Den dazu ...

    mehr
