FW-HB: Herausfordernde Nacht für die Feuerwehr Bremen

Die Nacht von Sonnabend auf Sonntag verlangte den Einsatzkräften von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr sowie den Mitarbeitenden in der Feuerwehr und Rettungsleitstelle einiges ab. Innerhalb weniger Stunden waren 10 zum Teil zeitgleich ablaufende Einsätze, darunter Brände und technische Hilfeleistungen, zu bewältigen. Gegen 21:00 Uhr begann die Serie. Was als "normales" Einsatzaufkommen begann, entwickelte sich schnell zu einer organisatorischen Herausforderung. Nachstehend sind die drei größeren Einsatzereignisse der Nacht beschrieben:

1. Um 21:27 Uhr wurden Einheiten der Feuer- und Rettungswache 2 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Arsten und Bremen-Huchting in die Straße Arberger Graben in Bremen-Hemelingen alarmiert. Dort sind aus unbekannter Ursache in einem Baustellenbereich fünf XXL-Kabeltrommeln mit Erdkabeln in Brand geraten. Die Brandbekämpfung gestaltete sich schwierig, da das Löschwasser über eine lange Wegstrecke herbeigeschafft werden musste. Im Einsatzverlauf entzündeten sich die Kabelisolierungen auf den XXL-Kabeltrommeln immer wieder. Durch den Einsatz von Löschschaum konnte der Brandeinsatz nach einer Einsatzdauer von rund vier Stunden beendet werden. Die Brandausbreitung auf weitere Sachwerte wurde erfolgreich verhindert. Die Höhe des Sachschadens ist erheblich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

2. Aufmerksame Mitbewohner:innen in der Straße In der Laake in Bremen-Arsten sind über einen piependen Rauchwarnmelder auf Brandgeruch in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses aufmerksam gemacht worden und alarmierten die Feuerwehr. Die um 21:40 Uhr an der Einsatzstelle ersteintreffenden Kräfte der Feuer- und Rettungswache 4 verschafften sich gewaltsam zutritt in die betroffene Wohnung. Stark verbranntes Essen brutzelte unter starker Rauchentwicklung auf dem Herd vor sich hin. Ein Trupp unter Atemschutz konnte die Gefahr schnell beseitigen. Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt. Im Einsatz waren Kräfte der Feuer- und Rettungswachen 1 und 4 sowie die Freiwillige Feuerwehr Bremen-Arsten.

3. In der Straße Am Holzhafen folgte um 2:08 Uhr der nächste Brandeinsatz. Dort brannte es in einem Schulungszentrum einer Firma. Ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes bemerkte bei seiner Kontrollfahrt, dass auf dem Firmengelände zwei PKW in Vollbrand standen. Daraufhin alarmierte er die Polizei und die Feuerwehr. Die ersteintreffenden Kräfte stellten fest, dass im Treppenraum des Gebäudes ebenfalls ein Brand ausgebrochen war. Einsatzkräfte der Feuer- und Rettungswache 1 sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bremen-Huchting und Bremen-Neustadt brachten den Brand durch den Einsatz mehrerer Trupps unter Atemschutz mit C-Rohren schnell unter Kontrolle. Der Einsatz endete um 3:20 Uhr. Es entstand hoher Sachschaden. Die zwei Firmenfahrzeuge wurden vollständig zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen.

Trotz der doch größeren Anzahl und der zum Teil parallel verlaufenden Einsätze, konnten alle Einsätze schnell unter Kontrolle gebracht werden. Auch diese Nacht hat gezeigt, wie wichtig die enge Zusammenarbeit von Berufsfeuerwehr und Freiwilliger Feuerwehr ist.

