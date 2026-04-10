POL-PDWIL: Diebstahl von Diesel aus Traktoren
Meisburg (ots)
Sowohl am Donnerstag, den 09.04.2026 als auch am Freitag, den 10.04.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass es in der Ortslage Meisburg zu Dieseldiebstählen gekommen sei. Durch unbekannte Täter wurden insgesamt drei Traktoren angegangen und Diesel aus den unverschlossenen Tanks abgesaugt.
Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Daun
Christian Köb, PHK
Mainzer Straße 19
54550 Daun
Tel.: 06592/962630
Fax: 06592/962650
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