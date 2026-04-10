Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Diesel aus Traktoren

Meisburg (ots)

Sowohl am Donnerstag, den 09.04.2026 als auch am Freitag, den 10.04.2026 wurde der Polizeiinspektion Daun mitgeteilt, dass es in der Ortslage Meisburg zu Dieseldiebstählen gekommen sei. Durch unbekannte Täter wurden insgesamt drei Traktoren angegangen und Diesel aus den unverschlossenen Tanks abgesaugt.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

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