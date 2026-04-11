Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Flucht

Wittlich (ots)

Am 09.04.2026 gegen 21:30 Uhr befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug die Trierer Straße in Wittlich und beschädigte beim Vorbeifahren eine ausgefahrene Markise eines Geschäfts.

Der Unfallverursacher verließ anschließend die Verkehrsunfallstelle, ohne gegenüber dem Geschädigten oder der Polizei die Feststellung seiner Personalien und der Beteiligung an dem Verkehrsunfallgeschehen zu ermöglichen.

Der Unfall wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Erste Ermittlungen aufgrund von Zeugenaussagen vor Ort ergaben, dass es sich bei dem unfallverursachenden Fahrzeug um ein Wohnmobil gehandelt haben dürfte.

Jegliche weiteren Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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