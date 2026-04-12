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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 11.04.2026 gegen 13:00 Uhr befuhr eine 65-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Wittlich-Land mit ihrem Fahrzeug die Vitelliusstraße von Lüxem in Richtung Wittlich.

Hier fuhr sie, ohne auf den Gegenverkehr zu achten, an mehreren geparkten Fahrzeugen auf ihrer Fahrbahnseite vorbei.

Ein 51-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, welcher die Gegenrichtung befuhr, musste eine Gefahrenbremsung durchführen, um eine Kollision zu verhindern, was zu Folge hatte, dass eine dahinterfahrende 59-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Bernkastel-Kues aufgrund zu geringen Sicherheitsabstands nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Sie fuhr auf das Fahrzeug des 51-Jährigen auf.

Es entstanden Sachschäden an diesen beiden Fahrzeugen, die 45-jährige Beifahrerin im Fahrzeug des 51-Jährigen wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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