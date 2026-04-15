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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfälle mit Personenschäden

Dienstgebiet der Polizeiinspektion Wittlich (ots)

Am 14.04.2026 wurden die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich zu mehreren Verkehrsunfällen mit Personenschäden gerufen.

Am 14.04.2026 gegen 07:15 Uhr befuhr ein 45-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet die Zufahrt der Tankstelle von der Bundesstraße 49 kommend in Richtung der Friedrichstraße in Wittlich, wo er nach rechts in den fließenden Verkehr einbiegen wollte. Hierbei übersah er einen kreuzenden 14-jährigen Radfahrer aus dem Wittlicher Stadtgebiet, als dieser den Fußgängerüberweg in der Friedrichstraße überquerte. Es kam zur Kollision, wobei der Radfahrer glücklicherweise nur leichtere Verletzungen erlitt.

Am 14.04.2026 gegen 13:55 Uhr befuhr ein 46-jähriger Fahrzeugführer mit seinem Personenkraftwagen aus dem Wittlicher Stadtgebiet den Kronenweg in Wittlich-Bombogen und beabsichtigte in die Straße "An der Neuwiese" einzubiegen. Aufgrund von abgeparkten Fahrzeugen fuhr der Fahrzeugführer zu weit auf die Gegenfahrbahn, wo er mit einer entgegenkommenden 72-jährigen Radfahrerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet kollidierte. Die Radfahrerin stürzte und wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Am 14.04.2026 gegen 17:06 Uhr befuhr ein 71-jähriger Motorradfahrer aus München mit seinem Motorrad die Kreisstraße 18 im Bereich von Buchholz und Pantenburg. Hier versagte aufgrund eines technischen Defekts die Hinterradbremse seines Fahrzeuges, so dass die Bremskraft in der kurvenreichen und abschüssigen Strecke nicht mehr ausreichte. Er kam von der Fahrbahn ab und stürzte in eine Böschung. Er wurde mit mittelschweren Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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