Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Fahren ohne Versicherungsschutz und Fahren unter Drogeneinfluss

Wittlich (ots)

Am 15.04.2026 gegen 01:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger E-Scooter-Fahrer mit seinem Fahrzeug den Radweg im Bereich der Landstraße 141 in Wittlich, in Höhe des "Gartenland Schmitz".

Hier wurde er durch die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und der Roller nicht ordnungsgemäß versichert war.

Dem 34-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen.

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