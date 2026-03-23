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Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl: 3.000 Euro Geldstrafe

Kehl (ots)

Am 20. März 2026 wurde ein französischer Staatsangehöriger an der Europabrücke in Kehl von der Bundespolizei festgenommen. Im Rahmen einer Kontrollstelle anlässlich der vorübergehend wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen wurden die Personalien des 32-Jährigen überprüft. Dabei stellten die Beamten fest, dass gegen den Mann ein Haftbefehl wegen Trunkenheit im Verkehr vorlag, der eine Geldstrafe von 3.000 Euro vorsah. Da er die Geldstrafe bezahlen konnte, entging er einem Aufenthalt in einer Justizvollzugsanstalt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Offenburg
Jana Disch
Telefon: 0781/9190-1010
E-Mail: bpoli.offenburg.oea@polizei.bund.de

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Offenburg, übermittelt durch news aktuell

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